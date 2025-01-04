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С начала года в Приморье произошли пожары, унесшие жизни 6 человек

Только за прошлый день в пожаре пострадало двое и погибло трое людей.

Источник: Аргументы и факты

Поздним вечером, 3 января произошло два пожара унесших жизнь троих людей. В страшном пожаре погибло двое женщин и один мужчина.

В Лесозаводске, на улице Кирпичной, случился пожар в частном доме. В процессе тушения пожара были найдены тела 49-летнего мужчины и 67-летней женщины. Кроме того, из-за воздействия огня пострадали 47-летняя женщина и 40-летний мужчина. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день в селе Глубинное Красноармейского района случился пожар. Огонь охватил частный дом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 81-летней женщины. Площадь возгорания составила около 70 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Напомним, что за последние три дня в результате пожаров пострадало 3 человека, к несчастью, 6 человек погибло. Половина возгораний случилась в жилых помещениях.

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