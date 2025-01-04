«Заложил две бомбы»: Стало известно о планах террориста из Нового Орлеана устроить серию взрывов

Напомним, Шамсуд Дин Джаббар подозревается в теракте в Новом Орлеане, где он на грузовике врезался в праздновавших Новый Год людей. После этого он вышел из автомобиля и открыл огонь по толпе. Ранения получили порядка 30 человек. Согласно последним данным, число погибших выросло до 15. Кроме того, злоумышленник успел ранить из автомата как минимум двух полицейских. Террорист был ликвидирован на месте. При осмотре его автомобиля были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, а также флаг запрещённой террористической организации ИГИЛ*.