«Заложил две бомбы»: Стало известно о планах террориста из Нового Орлеана устроить серию взрывов

«Мужчина, который въехал на пикапе в многолюдную улицу в Новом Орлеане в начале Нового года, планировал использовать передатчик, чтобы активировать два взрывных устройства, которые он заложил недалеко от места нападения», — пишет издание.
Сообщается, что подозреваемый установил оба взрывных устройства на Бурбон-стрит, знаменитой своей вечериночной атмосферой. В настоящее время неясно, почему взрывы не произошли. Возможно, это связано с тем, что сам Джаббар не активировал передатчик, или же причиной стало неисправное устройство. Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия.
Напомним, Шамсуд Дин Джаббар подозревается в теракте в Новом Орлеане, где он на грузовике врезался в праздновавших Новый Год людей. После этого он вышел из автомобиля и открыл огонь по толпе. Ранения получили порядка 30 человек. Согласно последним данным, число погибших выросло до 15. Кроме того, злоумышленник успел ранить из автомата как минимум двух полицейских. Террорист был ликвидирован на месте. При осмотре его автомобиля были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, а также флаг запрещённой террористической организации ИГИЛ*.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.