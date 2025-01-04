В Башкирии 18 детей попали в больницы из-за ЧП на новогодних каникулах

Панчихина рассказала подробнее о двух ЧП с детьми. Одно из них случилось в Белорецке. Там 11-летний мальчик ударился о столб и получил сотрясение мозга, когда скатывался с горы на тюбинге в необорудованном для этого месте. Второй случай произошел с 11-летней девочкой из Нефтекамска. Она получила травму глаза, когда в нее срикошетила петарда. Школьницу доставили в уфимский НИИ глазных болезней и прооперировали.