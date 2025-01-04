В Башкирии 18 детей попали в больницы из-за ЧП на новогодних каникулах

В Башкирии с начала новогодних каникул пострадали 18 детей. Об этом сообщила детский омбудсмен республики Ольга Панчихина после внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
— В основном дети получили травмы при катании с горок на ледовых городках, катании на тюбинге, на катках и при использовании пиротехники, — отметила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии.
Панчихина рассказала подробнее о двух ЧП с детьми. Одно из них случилось в Белорецке. Там 11-летний мальчик ударился о столб и получил сотрясение мозга, когда скатывался с горы на тюбинге в необорудованном для этого месте. Второй случай произошел с 11-летней девочкой из Нефтекамска. Она получила травму глаза, когда в нее срикошетила петарда. Школьницу доставили в уфимский НИИ глазных болезней и прооперировали.
— Призываем всех взрослых, более осознанно, ответственно подходить к такому важному статусу, как родительство и беречь своих детей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, дорожного движения, использования пиротехнических изделий, безопасного поведения при катании детей с горок, лыжных трасс, — написала Панчихина в своем телеграм-канале.
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