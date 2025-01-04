В Воронеже и пригороде уничтожили не менее пяти украинских БПЛА

Ранее жители Воронежа сообщали о звуках взрывов в городе. Вчера в регионе уже сбили несколько беспилотников. Сообщалось, что части БПЛА повредили здания двух предприятий в Воронежской области. Кроме того, на одном из предприятий произошло возгорание в результате попадания обломков уничтоженного дрона.