В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике «Опукский» и на двух километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило МЧС России в Telegram-канале.