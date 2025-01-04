Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике «Опукский» и на двух километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее МЧС России сообщило, что на Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта.

«В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров; в районе природного заповедника “Опукский” — более 4 километров», — говорится в сообщении.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.

На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

экология