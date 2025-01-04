Суд арестовал мужчину, положившего газовый баллон под елку в магазине в Подмосковье

«По предварительным данным, днем 2 января 2025 года 53-летний мужчина, зашел в помещение торгового зала продуктового магазина в микрорайоне Строителей и, нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений положил на стол газовый баллон, высказывая при этом угрозы взрыва. После с места преступления скрылся, однако в рамках оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника установлена и он задержан», — говорится в сообщении.