Суд арестовал мужчину, положившего газовый баллон под елку в магазине в Подмосковье

«По предварительным данным, днем 2 января 2025 года 53-летний мужчина, зашел в помещение торгового зала продуктового магазина в микрорайоне Строителей и, нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений положил на стол газовый баллон, высказывая при этом угрозы взрыва. После с места преступления скрылся, однако в рамках оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника установлена и он задержан», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Суд с учетом позиции представителя Дмитровской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 марта 2025 года. Мужчина отрицал свою причастность к инкриминируемому деянию и просил суд избрать домашний арест.
Ранее СМИ сообщали, что нетрезвый житель Подмосковья пришел в магазин в пос. Некрасовский, подошел к столику, на котором стояла елка, положил на него газовый баллон, ударил по нему и заявил, что это бомба. Из помещения было эвакуировано 40 человек.