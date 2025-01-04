Ранее судимый мужчина вырвал телефон из рук пенсионера на станции метро «Домодедовская»

«На станции метро “Домодедовская” 40-летний гость столицы подошел к пожилому пассажиру, сидящему на лавочке и разговаривающему по телефону. Злоумышленник попросил позвонить, а получив отказ, вырвал телефон из рук пенсионера и, несмотря на просьбы вернуть вещь, скрылся. Вычислить подозреваемого помогли камеры наблюдения столичной подземки, которые отчетливо зафиксировали момент преступления», — говорится в сообщении.