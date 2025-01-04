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Ранее судимый мужчина вырвал телефон из рук пенсионера на станции метро «Домодедовская»

Столичная прокуратура контролирует привлечение к ответственности ранее судимого мужчины, вырвавшего телефон из рук пенсионера на станции метро «Домодедовская». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«На станции метро “Домодедовская” 40-летний гость столицы подошел к пожилому пассажиру, сидящему на лавочке и разговаривающему по телефону. Злоумышленник попросил позвонить, а получив отказ, вырвал телефон из рук пенсионера и, несмотря на просьбы вернуть вещь, скрылся. Вычислить подозреваемого помогли камеры наблюдения столичной подземки, которые отчетливо зафиксировали момент преступления», — говорится в сообщении.

Привлечение ранее судимого мужчины к уголовной ответственности за грабеж на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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