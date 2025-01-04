В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива мазута

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, на 15:30 3 января спасли 9 из 10 пернатых, пострадавших от разлива топлива. Штабы по оказанию помощи открыты на базе местного зоопарка и МУП «РЭО-1».
Павленко отметила, что для этих целей подходят помещения, где есть отопление и горячая вода. Она отметила, что на текущий момент пунктов достаточно. При необходимости будут открыты дополнительные.
Мэр Ялты также добавила, что волонтеры и сотрудники городских служб регулярно обследуют побережье на предмет обнаружения выбросов мазута.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в городах Крыма активно работают штабы по спасению пострадавших птиц. Кроме того, в Севастополе также организовали пункт приёма, где птицам оказывают необходимую помощь.