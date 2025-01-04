«Треск в сети слышали даже соседи»: В Ростовской области удлинитель не выдержал трех подключенных морозильных камер и загорелся

— В 22:19 в четверг, 2 января, поступила вызов из-за возгорания на улице Интернациональной. Треск в сети был такой силы, что его слышали даже соседи, — поделились в экстренном ведомстве. — К 22:34 огонь был уже потушен. К счастью в пожаре никто не пострадал.