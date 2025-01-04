В Крыму сгорел жилой дом

Отмечается, что возгорание произошло утром в субботу. На место оперативно отправились сотрудники 28 пожарно-спасательной части, 122 пожарной части МЧС Крыма и добровольная пожарная команда «Нижнегорское с/п».
«Возгорание одноэтажного частного дома на площади 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
В причинах случившегося будут разбираться эксперты.
Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщали, что за 2024 год на территории Республики Крым произошло 4 715 происшествий, это на 200 меньше, чем в 2023 году. Зарегистрировано 3 490 пожаров — снижение на 0,2%".