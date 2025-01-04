Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму сгорел жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма вспыхнул пожар в жилом доме. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что возгорание произошло утром в субботу. На место оперативно отправились сотрудники 28 пожарно-спасательной части, 122 пожарной части МЧС Крыма и добровольная пожарная команда «Нижнегорское с/п».

«Возгорание одноэтажного частного дома на площади 50 квадратных метров было ликвидировано. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В причинах случившегося будут разбираться эксперты.

Накануне сообщалось, что в первые два дня нового года в Крыму произошло девять пожаров. Среди основных причин возгораний — нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщали, что за 2024 год на территории Республики Крым произошло 4 715 происшествий, это на 200 меньше, чем в 2023 году. Зарегистрировано 3 490 пожаров — снижение на 0,2%".

пожары