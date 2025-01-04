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Три автомобиля столкнулись «носами» под Новосибирском — погиб человек

На месте работают сотрудники полиции.

В поселке Линево Новосибирской области 4 января произошло смертельное ДТП с участием 3 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 72-лений сибиряк на LADA GRANTА, двигаясь со стороны Чуйского тракта, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vitz и ВАЗ 2105 у дома № 2б по улице Юбилейный проспект.

В результате ДТП пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении ГАИ.