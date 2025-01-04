Штормовой ветер продолжает выносить мазут на берег Анапы

Нефтепродукты собирают в мешки и убирают их подальше от воды, чтобы не достала нагонная волна. Стоит отметить, что волонтеры работают на побережье несмотря на сильный ветер. По прогнозам 4 и 5 января погода ухудшится, волны в море поднимутся.