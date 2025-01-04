Штормовой ветер продолжает выносить мазут на берег Анапы

В районе пансионата «Динамо» в Анапе обнаружили новые мазутные пятна. Их вынес штормовой ветер.
«На этом участке каждый день появляются новые выбросы. Это самый сложный отрезок. 4 января здесь работает усиленная группировка из 100 человек», — сообщили в оперштабе региона.
Нефтепродукты собирают в мешки и убирают их подальше от воды, чтобы не достала нагонная волна. Стоит отметить, что волонтеры работают на побережье несмотря на сильный ветер. По прогнозам 4 и 5 января погода ухудшится, волны в море поднимутся.