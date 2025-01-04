Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре

Ветеринары Краснодарского Сафари-парка вернули 200 спасённых от мазута птиц в реку Кубань. Пернатые пострадали от разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе. Видео «выпуска» опубликовали в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: Life.ru

200 птиц вернулись в естественную среду обитания. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край.

«Отлично! Всё, она поплыла, классно. Всё, она плавает, ныряет. Вообще великолепно», — радуются специалисты.

Перед возвращением птиц в природу орнитологи три недели следили за их состоянием и старались создать для них условия, близкие к естественным. Теперь пернатые могут вернуться к привычной жизни.

Всего на Кубани спасли более двух тысяч пострадавших от мазута птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. В Анапе и Темрюкском районе открыли пять пунктов помощи пострадавшим птицам. Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута.