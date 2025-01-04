Спасённых от мазута птиц начали выпускать в реку в Краснодаре

200 птиц вернулись в естественную среду обитания. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край.
«Отлично! Всё, она поплыла, классно. Всё, она плавает, ныряет. Вообще великолепно», — радуются специалисты.
Перед возвращением птиц в природу орнитологи три недели следили за их состоянием и старались создать для них условия, близкие к естественным. Теперь пернатые могут вернуться к привычной жизни.
Всего на Кубани спасли более двух тысяч пострадавших от мазута птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. В Анапе и Темрюкском районе открыли пять пунктов помощи пострадавшим птицам. Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Ситуацию усугубляют новые выбросы мазута.