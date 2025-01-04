Момент падения машины в реку на Лужнецкой набережной попал на видео

Ранее автомобиль провалился под лед на Байкале. Водитель проигнорировал запрещающие знаки и выехал на лед Мухорского залива. При этом толщина ледяного покрова была не больше 10 сантиметров. В результате ЧП мужчина погиб. Его тело вытащили из воды.