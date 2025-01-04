Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый павильон вспыхнул в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вечером 3 января на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в торговом павильоне на улице Софьи Перовской.

На место выехали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Прибывшие пожарные выяснили, что возгорание произошло внутри павильона, площадь пожара — 25 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку киоска.

Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу произошло возгорание в здании гимназии № 99 на улице Баумана в Екатеринбурге. Как утверждают очевидцы, на место происшествия прибыло несколько пожарных машин и несколько десятков спасателей.

В ГУ МЧС России по региону пояснили, что возгорание произошло в водосточной трубе с внешней стороны здания. Открытое горение быстро ликвидировали.

пожары