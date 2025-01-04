Торговый павильон вспыхнул в Екатеринбурге

На место выехали 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Прибывшие пожарные выяснили, что возгорание произошло внутри павильона, площадь пожара — 25 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю обшивку киоска.
Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу произошло возгорание в здании гимназии № 99 на улице Баумана в Екатеринбурге. Как утверждают очевидцы, на место происшествия прибыло несколько пожарных машин и несколько десятков спасателей.
В ГУ МЧС России по региону пояснили, что возгорание произошло в водосточной трубе с внешней стороны здания. Открытое горение быстро ликвидировали.