Водитель упавшего в Москву-реку автомобиля погиб

«4 января в 12:32 в службу 112 Москвы поступило сообщение о падении автомобиля в реку. На Лужнецкой набережной водитель автомобиля не справился с управлением, пробил ограждение и упал в реку», — говорится в сообщении.
На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе мобильные водолазные группы пожарно-спасательных станций «Центральная», «Троицкая», «Ленинские горы» и «Крымский мост» ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах», а также автокран поисково-спасательного отряда (ПСО) № 201 и расчет ПСО № 203 столичного пожарно-спасательного центра.
«По прибытии водолазы приступили к поиску. Автомобиль был найден в 15 м от берега. К сожалению, водитель погиб. Работы по извлечению автомобиля из реки продолжаются», — отметили в пресс-службе.