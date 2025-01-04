В Екатеринбурге предотвратили теракт

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге», — говорится в сообщении.