В Екатеринбурге предотвратили теракт

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Задержаны четыре гражданина РФ, планировавшие совершить теракт с использованием СВУ в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге», — говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.
Отмечается, что у них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
ФСБ добавила, что в рамках возбужденного СУ СК России по Свердловской области уголовного дела по части 1 статье 30, части 2 статье 205 («Приготовление к террористическому акту»), части 3 статье 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 2 статье 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») осуществляется сбор доказательств преступной деятельности задержанных.