Два новых участка загрязнения нефтепродуктами выявили в Крыму

Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Особое внимание при уборке нефтепродуктов уделяется спасению животных. Так, на Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса.