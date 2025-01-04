ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге, задержаны четыре подростка

«Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины. После чего у меня появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества. Я попросил своего друга мне в этом помочь», — говорит молодой человек. Другой задержанный на видео признал, что согласился помочь «сделать таймер и взрывчатые вещества». По его словам, для теракта с использованием взрывчатых веществ он рассматривал несколько целей.