Десятки человек пострадали от пиротехники в Казахстане

В разрезе регионов пострадали: г. Алматы — 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и г. Шымкент по 6 человек, в Актюбинской области — 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению", — говорится в сообщении Минздрава РК.