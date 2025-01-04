В Севастополе ввели режим ЧС регионального значения

«Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал он в Telegram-канале.
По данным губернатора, массового загрязнения береговой линии не наблюдается, а выявленные следы мазута оперативно убирают специалисты.
«На берегу пляжа “Звездный берег” был обнаружен мазут на площади примерно 100 квадратных метров. Спасатели и местные жители убрали территорию.️ На берегу пляжа “Голубая бухта” также обнаружены пятна мазута.️ В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа “Нахимовец”, — уточнил Развожаев.
На данный момент загрязненный песок и гальку с берега убирают силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, горхоза, Севприроднадзора и подедомственных правительству организаций.
«Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию, сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму, в первую очередь будем при необходимости привлекать их. Если вы не имеете опыта, но есть огромное желание помогать, то, тоже конечно звоните», — отметил глава региона.
Ранее в субботу он сообщил, что на пляжах Северной стороны Севастополя и в районе Золотого пляжа обнаружены новые выбросы мазута.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский — более 4 километров.
Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.
3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже «Серебряный» в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях.
Ситуация в Черном море после крушения танкеров.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров «Волгонефть» — 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Основной способ очистки — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.