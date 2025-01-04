В Бразилии началась расшифровка чёрных ящиков разбившегося у Актау самолёта AZAL

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия по расследованию происшествия в Актау направила чёрные ящики в Бразилию для расшифровки. По его словам, это решение является самым правильным с точки зрения обеспечения объективности расследования. Первые результаты расследования озвучат в течение месяца. Напомним, что жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, среди которых были семеро россиян. Выжить удалось 29 пассажирам.