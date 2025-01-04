В Севастополе ввели режим ЧС из-за разлива мазута

По словам губернатора, загрязнения на данный момент выявлены на берегу пляжа «Голубая бухта» в Севастополе, а также на берегу пляжа «Нахимовец» в Орловке (около 760 м по береговой линии). Ранее мазут был обнаружен на берегу пляжа «Звездный берег», но спасатели ПСП «Север» и местные жители уже очистили территорию, уточнил Михаил Развожаев.