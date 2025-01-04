В Севастополе ввели режим ЧС из-за разлива мазута

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, загрязнения на данный момент выявлены на берегу пляжа «Голубая бухта» в Севастополе, а также на берегу пляжа «Нахимовец» в Орловке (около 760 м по береговой линии). Ранее мазут был обнаружен на берегу пляжа «Звездный берег», но спасатели ПСП «Север» и местные жители уже очистили территорию, уточнил Михаил Развожаев.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива 15 декабря. Пятно мазута у Севастополя впервые было обнаружено 3 января. На входе в Балаклавскую бухту появилось пятно 1,5 на 1,5 м. На тот момент также были зафиксированы случаи обнаружения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Всего потерпевшие крушение танкеры перевозили более 9 тыс. тонн мазута.