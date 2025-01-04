Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге

Ранее ФСБ сообщила, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Также ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт.