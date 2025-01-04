ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге

Задержание и допрос подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге. Видео © ЦОС ФСБ России.
«Задержаны четверо граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещённой на территории РФ террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по трём статьям — приготовление к террористическому акту, изготовление и хранение взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Запорожской области ликвидировала готовившего теракт агента ГУР Украины. Силовики установили, что ранее подозреваемый был объявлен в розыск по подозрению в совершении особо опасных преступлений, включая попытку убийства сотрудника полиции.