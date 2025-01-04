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ФСБ предотвратила крупный теракт в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали четверых несовершеннолетних граждан, которые планировали устроить теракт в общественных местах. Преступниками оказались молодые люди 2007 и 2008 года рождения, сообщает ЦОС ФСБ России.

Источник: Life.ru

Задержание и допрос подростков, которые готовили теракт в Екатеринбурге. Видео © ЦОС ФСБ России.

«Задержаны четверо граждан РФ 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещённой на территории РФ террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям — приготовление к террористическому акту, изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что ФСБ в Запорожской области ликвидировала готовившего теракт агента ГУР Украины. Силовики установили, что ранее подозреваемый был объявлен в розыск по подозрению в совершении особо опасных преступлений, включая попытку убийства сотрудника полиции.