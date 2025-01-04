Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка в порыве ревности убила сожителя

49-летняя жительница Калининграда 2 января 2025 года в квартире по улице Александра Невского убила сожителя, вонзив нож в грудь мужчины не менее пяти раз.

Несмотря на госпитализацию, потерпевший скончался.

Фигурантка уголовного задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение. Ленинградским районным судом города Калининграда только что удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщина водворена в следственный изолятор до 3 марта 2025 года.

«Выполняется комплекс следственных действий для выяснения обстоятельств преступления», — сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.