Калининградка в порыве ревности убила сожителя

Фигурантка уголовного задержана и допрошена, ей предъявлено обвинение. Ленинградским районным судом города Калининграда только что удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СКР об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщина водворена в следственный изолятор до 3 марта 2025 года.