На побережье Новороссийска выбросился дельфин

В социальных сетях Новороссийска появилось видео, на котором зафиксирован выброс дельфина на берег в Южном районе. Эта информация привлекла внимание местных служб, которые оперативно отреагировали на ситуацию, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По данным администрации Южного внутригородского района, ежедневно вдоль береговой линии Новороссийска ведется мониторинг для выявления подобных случаев. Специалисты проверяют территорию, чтобы вовремя защитить морских животных, которым требуется помощь, или зафиксировать их гибель.
Место, показанное на видео, было оперативно найдено мониторинговой службой. В течение дня сотрудники МБУ «Центр Благоустройства» осуществят вывоз погибших дельфинов с территории побережья.
Власти просят и далее сообщать о подобных случаях по телефону — 112.