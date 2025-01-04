Суд в Чувашии арестовал «Деда Мороза» по делу об убийстве предпринимателя

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении, опубликованном 4 января.
Отмечается, что следователи продолжают собирать доказательственную базу.
Напомним, инцидент произошел днем 2 января в городе Канаш. В один из местных магазинов зашел мужчина в костюме Деда Мороза, подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина.
Предварительно, злоумышленник совершил преступление из-за денежного долга. На следующее утро его задержали.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования убийства предпринимателя в Чувашии.