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Суд в Чувашии арестовал «Деда Мороза» по делу об убийстве предпринимателя

Суд в Чувашии заключил под стражу 71-летнего мужчину, который днем 2 января в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя, сообщил Telegram-канал СК по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении, опубликованном 4 января.

Отмечается, что следователи продолжают собирать доказательственную базу.

Напомним, инцидент произошел днем 2 января в городе Канаш. В один из местных магазинов зашел мужчина в костюме Деда Мороза, подошел к прилавку и выстрелил в хозяина магазина.

Предварительно, злоумышленник совершил преступление из-за денежного долга. На следующее утро его задержали.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования убийства предпринимателя в Чувашии.