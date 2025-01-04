Водитель пожарной машины в одиночку спас инвалида и потушил пожар в квартире дома в Сергиевом Посаде

«Оперативно уточнив информацию у жителей дома, пожарный выяснил, что очевидцы уже позвонили в единую службу экстренной помощи “Система-112”, и что в горящей квартире проживает 70-летний мужчина с ограниченными возможностями передвижения. Не раздумывая ни минуты, Николай Зинин ринулся на помощь. Зайдя в жилье, огнеборец обнаружил пенсионера на кухне, вынес его на улицу и посадил в свой автомобиль, а сам вернулся в квартиру, где в комнате горел диван. С помощью подручных средств и воды Николай Зинин.