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Водитель пожарной машины в одиночку спас инвалида и потушил пожар в квартире дома в Сергиевом Посаде

Работник ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» в свой выходной день в одиночку спас инвалида из горящей квартиры и потушил возгорание. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 3 января, водитель пожарной техники 252-й пожарно-спасательной части ГКУ МО “Мособлпожспас” Николай Зинин в свой выходной день спас пожилого инвалида из горящей квартиры и самостоятельно ликвидировал возгорание. Инцидент произошел в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа», — говорится в сообщении.

Проезжая по селу, Николай Зинин заметил дым, исходящий из окна квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного здания.

«Оперативно уточнив информацию у жителей дома, пожарный выяснил, что очевидцы уже позвонили в единую службу экстренной помощи “Система-112”, и что в горящей квартире проживает 70-летний мужчина с ограниченными возможностями передвижения. Не раздумывая ни минуты, Николай Зинин ринулся на помощь. Зайдя в жилье, огнеборец обнаружил пенсионера на кухне, вынес его на улицу и посадил в свой автомобиль, а сам вернулся в квартиру, где в комнате горел диван. С помощью подручных средств и воды Николай Зинин.

ликвидировал возгорание до прибытия пожарного расчета и передал пенсионера приехавшим на вызов сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. Благодаря решительным действиям Николая трагических последствий удалось избежать«, — отметил начальник 252-й пожарно-спасательной части “Мособлпожспас” Сергей Чебадухин.

МЧС