Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала

Конькобежца провалившегося под лед в проливе Ольхонские Ворота подняли спасатели со дна Байкала. Как сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ, тело 70-летнего мужчину обнаружили с помощью глубоководной камеры.
— Работы велись в месте провала. Утонувший был обнаружен, поднят с глубины 38 метров и передан сотрудникам полиции, — поделились спасатели.
Напомним, 62-летний и 70-летний жители Шелехова отправились кататься на коньках по еще неокрепшему льду Байкала. Как итог — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.