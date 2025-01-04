Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала

Напомним, 62-летний и 70-летний жители Шелехова отправились кататься на коньках по еще неокрепшему льду Байкала. Как итог — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.