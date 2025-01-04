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Спасатели подняли утонувшего конькобежца со дна Байкала

Тело нашли при помощи глубоководной камеры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Конькобежца провалившегося под лед в проливе Ольхонские Ворота подняли спасатели со дна Байкала. Как сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ, тело 70-летнего мужчину обнаружили с помощью глубоководной камеры.

— Работы велись в месте провала. Утонувший был обнаружен, поднят с глубины 38 метров и передан сотрудникам полиции, — поделились спасатели.

Напомним, 62-летний и 70-летний жители Шелехова отправились кататься на коньках по еще неокрепшему льду Байкала. Как итог — оба оказались в воде. Первого успели спасти очевидцы. Затем подоспели спасатели и передали сибиряка в руки медиков.