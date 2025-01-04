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Мазут добрался до элитной виллы Алсу в Орловке в Крыму

Последствия разлива нефтепродуктов устранаяют сотрудники МЧС, но им не хватает людей, срочно нужны волонтёры.

По информации Mash, нефтепродукт дошёл до Балаклавы, Орловки и Любимовки. Пока на Серебряном пляже в Балаклаве — единичные пятна мазута в водорослях и камнях. Со слов губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, загрязнение пока не масштабное, с мазутом должны справиться специалисты и волонтёры.

Именно здесь, в элитном посёлке Вязовая Роща под Севастополем, отец Алсу 15 лет назад построил поместье. С 2021 года Алсу и Ян Абрамов пытались продать недвижимость за 800 млн рублей, но покупатель так и не нашёлся.

нефть