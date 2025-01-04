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Фура с обувью загорелась во время движения на Центральном шоссе в Кстове

Спасатели МЧС России потушили горящий большегруз на Центральном шоссе в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

От огня пострадали кабина фуры и обувь, которая перевозилась в машине.

Погибших и пострадавших нет.

12 человек и 3 единицы техники МЧС России ликвидировали возгорание.

Причины пожара выясняются.

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