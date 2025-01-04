Фура с обувью загорелась во время движения на Центральном шоссе в Кстове

От огня пострадали кабина фуры и обувь, которая перевозилась в машине.
Погибших и пострадавших нет.
12 человек и 3 единицы техники МЧС России ликвидировали возгорание.
Причины пожара выясняются.
Спасатели МЧС России потушили горящий большегруз на Центральном шоссе в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
От огня пострадали кабина фуры и обувь, которая перевозилась в машине.
Погибших и пострадавших нет.
12 человек и 3 единицы техники МЧС России ликвидировали возгорание.
Причины пожара выясняются.