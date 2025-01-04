Застрелившего владельца магазина в Чувашии «Деда Мороза» арестовали

Напомним, что трагедия случилось накануне. Мужчина в костюме Деда Мороза зашёл в магазин «Берёзка» и застрелил хозяина точки. 44-летний Юрий С. скончался на месте. Life.ru опубликовал момент убийства предпринимателя. Зимний волшебник сначала сделал фотографию со своей жертвой, а позже достал оружие из-под шубы. Убийцей оказался Валерий А. — хозяин одного из местных торговых центров. Сообщается, что мотивом стал долг 44-летнего бизнесмена.