Москвичка на «лексусе» отказалась пропускать скорую помощь на Третьем транспортном кольце в Москве (видео)

По информации SHOT, машина скорой с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом неслась по левой полосе ТТК на вызов к пациенту на Ленинском проспекте. По дороге им встретился очень упёртый водитель, который даже после нескольких просьб водителя скорой через громкоговоритель отказался съехать в правый ряд. Машине экстренно пришлось совершать манёвр, чтобы объехать Lexus RX и потерять драгоценное время. Сейчас водитель скорой помощи планирует написать электронное обращение в ГИБДД для привлечения водителя внедорожника к ответственности.
«Тебя спецсигналы не касаются, на “лексусе”, или ты уверен, что не к твоим едем?!» — кричал водитель скорой.
По нашим данным, Lexus RX принадлежит ведущему специалисту по связям с общественностью Центра детских и молодёжных социальных инициатив «Крылья» Евгении Присняк.
Согласно статье 124.1 УК РФ, она может получить штраф до 80 000 рублей, принудительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трёх лет.
UPD: В Центре нам уточнили, что Присняк не является его действующим сотрудником.