Москвичка на «лексусе» отказалась пропускать скорую помощь на Третьем транспортном кольце в Москве (видео)

По информации SHOT, машина скорой с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналом неслась по левой полосе ТТК на вызов к пациенту на Ленинском проспекте. По дороге им встретился очень упёртый водитель, который даже после нескольких просьб водителя скорой через громкоговоритель отказался съехать в правый ряд. Машине экстренно пришлось совершать манёвр, чтобы объехать Lexus RX и потерять драгоценное время. Сейчас водитель скорой помощи планирует написать электронное обращение в ГИБДД для привлечения водителя внедорожника к ответственности.