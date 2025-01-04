«Тебя спецсигналы не касаются на “лексусе?”: “Скорая” потеряла драгоценное время из-за автоледи в Москве

В Москве водитель Lexus RX отказался пропускать скорую помощь. Видео © SHOT.
В итоге, медики вынуждены были совершить манёвр, чтобы объехать иномарку и, тем самым, потеряли драгоценное время. Теперь водитель скорой помощи намерен подать электронное заявление в ГИБДД, чтобы привлечь владелицу Lexus к ответственности.
«Тебя спецсигналы не касаются на “лексусе” или ты уверен, что не к твоим едем?!» — кричал водитель скорой, пытаясь объехать автоледи.
По данным телеграм-канала, Lexus RX принадлежит ведущему специалисту по связям с общественностью Центра детских и молодёжных социальных инициатив «Крылья» Евгении Присняк. Согласно статье 124.1 УК РФ, она может получить штраф до 80 000 рублей, принудительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трёх лет.
Ранее Life.ru рассказал об ещё одной автоледи, которая проигнорировала просьбы врачей на дороге. Женщина перекрыла дорогу реанимации и даже убедила полицию, чтобы бригада её пропустила. Водительница заявила, что просто не умеет сдавать назад.