«Тебя спецсигналы не касаются на “лексусе?”: “Скорая” потеряла драгоценное время из-за автоледи в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце автоледи за рулём Lexus не стала пропускать скорую помощь. Как сообщает SHOT, медицинская бригада мчалась к пациенту на Ленинском проспекте, включив проблесковые маячки и спецсигнал. Однако женщина-водитель упорно игнорировала просьбы сотрудника скорой, который обращался к ней через громкоговоритель и сигналил около минуты.