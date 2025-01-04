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В новогодние праздники от пиротехники пострадали 63 человека

В их числе — 20 детей. В стационар госпитализировали 12 пострадавших (в том числе — пятерых детей), на амбулаторном лечении находится 51 пациент.

В разрезе регионов пострадали: г. Алматы — 19 человек, в Жамбылской области 11 человек, также в Карагандинской, Мангистауской, Костанайской областях и г. Шымкент по 6 человек, в Актюбинской области — 2 человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской и Восточно- Казахстанкой, Западно- Казахстанской, Алматинской областях и области Абай по 1 обращению, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук. Один пациент получил ранение передней брюшной стенки, состояние средней тяжести, стабильное, получает лечение в стационаре.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

несчастный случай