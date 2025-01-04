Подросток, планировавший теракт в Екатеринбурге, состоял в неонацистском телеграм-канале

После тестирования взрывчатых веществ подросток начал прикидывать, где их можно использовать. Второй задержанный признался, что друг попросил его сделать таймер, правда, не уточнил, для чего он ему нужен. 1 и 2 января молодые люди на квартире собрали взрывчатые вещества и таймер. К счастью, использовать их они не успели.