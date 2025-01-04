В ещё одном российском регионе объявили режим ЧС из-за разлива мазута

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что параллельно с уборкой мазута в Севастополе ведутся работы по спасению птиц. Напомним, на Кубани и в Крыму возникло загрязнение нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В Краснодарском крае также объявлен режим ЧС.