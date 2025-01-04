В ещё одном российском регионе объявили режим ЧС из-за разлива мазута

Глава Севастополя Михаил Развожаев контролирует уборку мазута. Видео © Telegram / РаZVожаев.
«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — подчеркнул Развожаев в телеграм-канале.
По его словам, пятна мазута были обнаружены на берегу пляжей «Звёздный берег», «Голубая бухта» и «Нахимовец». Скопления нефтепродуктов фиксируются также в воде. Часть загрязнений уже убрана. Глава Севастополя поблагодарил местных жителей, которые пришли на помощь спасательным службам.
«Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж “Серебряный”. Я лично был на месте, оценил уровень загрязнения. На месте провели оперативную планёрку и наметили порядок наших дальнейших действий», — уточнил губернатор.
Ранее Михаил Развожаев сообщил, что параллельно с уборкой мазута в Севастополе ведутся работы по спасению птиц. Напомним, на Кубани и в Крыму возникло загрязнение нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В Краснодарском крае также объявлен режим ЧС.