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На Байкале подняли тело мужчины, попавшего под лед

ИРКУТСК, 4 янв — РИА Новости. Спасатели подняли с глубины 38 метров тело мужчины, который провалился под лед Байкала, катаясь на коньках, и утонул, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в проливе Ольхонские Ворота на Байкале во время катания на коньках двое мужчин провалились под лед. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них — 62-летнему жителю города Шелехова, — выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие неподалеку на судне на воздушной подушке. Второй шелеховчанин утонул. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта и передали врачам скорой помощи. Он получил обморожения.

Для поиска 70-летнего мужчины место провала обследовали при помощи подводной камеры.

«Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили его в толще воды и подняли с глубины 38 метров. Погибший передан сотрудникам полиции», — написал Кобзев в Telegram-канале.

МЧС предупреждает, что в настоящее время выход на лед Байкала опасен. Процесс ледообразования на озере из-за тепла проходит медленно. На большинстве участков толщина льда у береговой линии не превышает трех-пяти сантиметров.

несчастный случай