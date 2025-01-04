Умер актер Театра Гоголя Александр Зотов

«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов», — говорится на официальном сайте театра.
Коллеги назвали внезапный уход артиста огромной потерей для театра.
«Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича», — добавили в публикации.
Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. Он окончил ГИТИС в 1982 году. Артист служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского» с 1970 года. В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя он служил с 2021 года.