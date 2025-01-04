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Автомобиль по встречке врезался в автобус на трассе Джубга-Сочи

Водитель легкового автомобиля погиб.

Источник: МВД

4 января около 14:30 в Лазаревском районе Сочи на автодороге Джубга — Сочи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Тойота РАВ 4» выехал на встречную полосу в том месте, где это запрещено, и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Кубани.

В результате аварии погиб 55-летний водитель легкового автомобиля.

Госавтоинспекция Кубани обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья как водителя, так и других участников дорожного движения.