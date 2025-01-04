Автомобиль по встречке врезался в автобус на трассе Джубга-Сочи

4 января около 14:30 в Лазаревском районе Сочи на автодороге Джубга — Сочи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Тойота РАВ 4» выехал на встречную полосу в том месте, где это запрещено, и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Кубани.