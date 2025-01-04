Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы — Астана с участием внедорожника

Водитель Toyota Avalon, предположительно, совершил маневр обгона, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение с Toyota Surf. От удара внедорожник Toyota Surf был подброшен в воздух и врезался в отбойник, при этом автомобиль повис на нем. Водитель Toyota Surf не пострадал, но был осмотрен на месте медиками.