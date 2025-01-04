В Ростове на левом берегу Дона автомобиль вылетел в кювет, пострадали трое

В субботу, 4 января, в Ростове-на-Дону произошла автомобильная авария в районе зоны отдыха на левом берегу Дона. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— В 11:30 на автодороге «Подъезд к зоне отдыха Ростова-на-Дону» 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не выбрал подходящую скорость, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали три человека: это водитель, а также его пассажиры 36 и 35 лет. С травмами они были доставлены в больницу.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в ГАИ.