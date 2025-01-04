В Ростове на левом берегу Дона автомобиль вылетел в кювет, пострадали трое

— В 11:30 на автодороге «Подъезд к зоне отдыха Ростова-на-Дону» 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не выбрал подходящую скорость, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.