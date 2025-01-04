В Башкирии загорелись машина, гараж и дом.

В микрорайоне Агиртамак г. Туймазы загорелись машина, гараж и дом.
Когда приехали пожарные МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, происходило открытое горение гаража и автомобиля Kia Rio. Огонь распространился на жилой дом, который был под одной крышей с гаражом.
— Пожар был быстро локализован, распространения огня на соседние строения не допущено. Погибших нет, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
МЧС России рекомендует:
- установи пожарный извещатель. Громким звуком прибор оповестит о задымлении. Спасешься сам и предупредишь об опасности других;
- выключай все электроприборы из розетки перед сном или если уходишь из дома.