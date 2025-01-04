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В Башкирии загорелись машина, гараж и дом

В Башкирии загорелись машина, гараж и дом.

В микрорайоне Агиртамак г. Туймазы загорелись машина, гараж и дом.

Когда приехали пожарные МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, происходило открытое горение гаража и автомобиля Kia Rio. Огонь распространился на жилой дом, который был под одной крышей с гаражом.

— Пожар был быстро локализован, распространения огня на соседние строения не допущено. Погибших нет, — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

МЧС России рекомендует:

  • установи пожарный извещатель. Громким звуком прибор оповестит о задымлении. Спасешься сам и предупредишь об опасности других;
  • выключай все электроприборы из розетки перед сном или если уходишь из дома.

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