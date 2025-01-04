В Воронеже эвакуировали около 100 жителей дома после обнаружения сбитых дронов

«Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена», — написал глава в своём телеграм-канале.
Ещё в одном доме, в котором обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов на местах и воздержаться от фото- и видеосъёмки.
Ранее губернатор сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно обнаружили и подавили не менее пяти украинских дронов в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако в нескольких квартирах были повреждены окна. Напомним, что сегодня местные жители сообщали о новых звуках взрывов в городе. ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж.