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Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе

Комиссия Росавиации расследует авиационный инцидент с самолётом «Уральских авиалиний», который 3 января экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — написал он в своём телеграм-канале.

Кореняко также уточнил, что никто не пострадал, а воздушное судно было отстранено от полётов.

Напомним, что ранее самолёт Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в двигателе. Всех 236 пассажиров благополучно эвакуировали в зал международных вылетов. «Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для людей. Прибытие в Екатеринбург ожидается сегодня в 20:20.