Росавиация расследует инцидент с бортом «Уральских авиалиний» в Шарм-эль-Шейхе

Напомним, что ранее самолёт Airbus A321, направлявшийся из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок в двигателе. Всех 236 пассажиров благополучно эвакуировали в зал международных вылетов. «Уральские авиалинии» подготовили резервный борт для людей. Прибытие в Екатеринбург ожидается сегодня в 20:20.