Московские медики прооперируют главврача из Херсонской области, раненого при атаке ВСУ

«Главный врач Алёшкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — говорится в сообщении.
Несмотря на обстрелы ВСУ, Алёшкинская больница продолжает работать в штатном режиме в Херсонской области.
Напомним, что украинская армия атаковала медицинское учреждение перед самым Новым годом. В результате обстрела главврач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Life.ru рассказал, что это уже второе покушение на медика. Кроме того, из-за киевского удара погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов.