Крупный пожар ликвидировали в Талгаре

«Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается», — отметили в ведомстве.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.
В г. Талгаре Алматинской области в жилом секторе произошло загорание бани с переходом огня на кровлю дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
«Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается», — отметили в ведомстве.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.