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Крупный пожар ликвидировали в Талгаре

В г. Талгаре Алматинской области в жилом секторе произошло загорание бани с переходом огня на кровлю дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

«Пожар оперативно ликвидирован на площади 114 кв.м. Пострадавших нет, причина устанавливается», — отметили в ведомстве.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что новая школа загорелась в Таразе.

пожары