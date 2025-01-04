«Я разочарован и мириться с хамством не намерен»: глава муниципалитета Башкирии заявил, что в следующем году оставит жителей микрорайона без ледового городка

В следующем году в микрорайоне «Сахарный» завод в рабочем поселке Чишмы не будут строить ледовый городок из-за вандалов. С таким заявлением 4 января выступил глава Чишминского района Ришат Мансуров.
Чиновник опубликовал фото последствий от действий вандалов: одна ледовая фигура разбита, у статуи Деда мороза перед елкой снесли голову, деревянная горка сломана.
— Не первый год мы сталкиваемся здесь с варварским отношением к нашим стараниям в создании праздничного оформления новогоднего городка. Я разочарован и мириться с хамством не намерен. Для микрорайона «Сахарный завод» на следующий год новогоднего городка не будет! — заявил Мансуров.
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