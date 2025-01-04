«Я разочарован и мириться с хамством не намерен»: глава муниципалитета Башкирии заявил, что в следующем году оставит жителей микрорайона без ледового городка

— Не первый год мы сталкиваемся здесь с варварским отношением к нашим стараниям в создании праздничного оформления новогоднего городка. Я разочарован и мириться с хамством не намерен. Для микрорайона «Сахарный завод» на следующий год новогоднего городка не будет! — заявил Мансуров.