Росавиация расследует инцидент с A321 «Уральских авиалиний» в Египте

Самолет должен был совершить полет из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, из-за чего судно произвело экстренную посадку в аэропорту вылета.
На борту находились 243 человека, включая семь членов экипажа. Никто не пострадал.
Представитель Росавиации добавил, что расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими судами в России.
В Пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что причиной посадки в Египте стало срабатывание сигнализации о неисправности двигателя. Экипаж в целях обеспечения безопасности принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку.
Для отправки рейса было подготовлено резервное судно.